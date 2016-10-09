Брюссель, 9 октября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Парламентские выборы, которые состоялись 8 октября в Грузии, прошли в конкурентной среде, но с отдельными случаями нарушений. Об этом, как передает RT, заявил глава делегации Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли.

dare Грузинский флаг

«Грузия еще раз доказала свой статус демократического лидера в регионе», — отметил он.

При этом глава делегации ПА НАТО добавил, что в отдельных случаях на избирательных участках в Грузии были «выявлены нарушения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент страны по пропорциональным спискам пройдут 3 избирательных субъекта: «Грузинская мечта» (49,26% голосов), «Единое национальное движение» (26,46%) и «Альянс патриотов Грузии» (5%).

Остальные партии и блоки не смогут преодолеть избирательный барьер (5%).

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