Краснодар, 9 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В контрольном матче в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России не сумела удержать ничью против национальной команды Коста-Рики. Встреча, прошедшая 9 октября на одном из стадионов в Краснодаре, завершилась со счетом 3:4.

Håkan Dahlström Футбол

У хозяев поля отличились Александр Самедов и Артём Дзюба (дубль). За сборную Коста-Рики отметились Рэндалл Асофейфа, Брайан Руис и Хоэль Кэмпбелл. Еще один мяч в свои ворота отправил российский футболист Василий Березуцкий.

Таким образом, сборная России по футболу потерпела первое поражение под руководством Станислава Черчесова.

Товарищеский матч.

Россия — Коста-Рика — 3:4.

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