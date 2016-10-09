Москва, 9 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких мужчин, которые подозреваются в похищении гражданина Кубы. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в правоохранительных органах.

chap15 Похищение

«В ходе плана «Перехват» машина была остановлена. Упомянутый гражданин Кубы и остальные участники инцидента доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой выяснится, было ли произошедшее похищением.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы трое неизвестных посадили гражданина Кубы в автомобиль и скрылись.