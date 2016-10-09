Калуга, 9 октября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Порядка 300 молодых калужан будут призваны этой осенью в Вооруженные силы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Призывники

По информации отдела военного комиссариата области по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги, в этом году призыву подлежат граждане 1989 — 1998 годов рождения и проблем с армейским набором в областном центре не существует. Уклонистов от службы в армии практически нет. Большинство призывников стремятся попасть на службу в Воздушно-десантные войска, в морскую пехоту и в Президентский полк.

Между тем, в регионе оказалось на 10% меньше призывников, годных к военной службе. При плановом показателе, который равен 85%, в Калужской области он едва превышает 70%. Специалисты считают, что повысить здоровье парней, их физические возможности и тренированность смогут спортивные клубы. К примеру, на селе, они организуются на базе школ. Так, концу этого года в области будет создано 67 спортивных клубов.

По словам начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина, за время осеннего призыва освидетельствование пройдет 849 граждан, из которых, по предварительным оценкам, около 60%-63% получат отсрочку по образованию или по состоянию здоровья.

На осенний призыв, для Обнинска установлено задание призвать в октябре — декабре 2016 года на службу в Вооруженные силы России 86 человек. С 2017 года учащиеся техникумов и колледжей могут получить отсрочку от службы в армии. Пока на такую льготу могут рассчитывать лишь студенты ВУЗов. Наиболее востребованные выпускники в дальнейшем имеют шанс проявить себя в так называемой научной роте, созданной в каждом военном округе.

Напомним, с 1 января 2014 года, лицам, которые достигли 27-летнего возраста и не отслужили без законных оснований в армии, военкоматом выдаётся не военный билет, а лишь справка. «Удачно» трудоустроиться с таким документом явно будет нелегко.