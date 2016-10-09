Вильнюс, 9 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Литвы Зенонас Вайгаускас сегодня, 9 октября, во время парламентских выборов заявил, что политики, которые сегодня и накануне в так называемый день тишины, проявляли активность в социальных сетях, подвергнутся административному наказанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

downloadsource.fr Социальная сеть facebook

По словам Вайгаускаса, политикам запрещено не то, что делиться информацией, но даже пользоваться кнопкой «нравится» под той или иной записью.

«Очень жаль, что кое-кто, я бы сказал даже из известных людей, не уважает законы Литвы, которые запрещают предвыборную агитацию, и которые на своих страницах в Facebook публикуют отзывы о том, за кого голосовали. Я считаю, что уважать законы своей страны должно, а нарушать — точно недопустимо. ЦИК рассматривает возможности, мы, видимо, кое-кому должны будем выписать протоколы об административном правонарушении», — сказал Вайгаускас.

Штраф за незаконную агитацию в Литве для физических лиц составляет от 144 до 289 евро, для должностных лиц или наблюдателей от 289 до 1158 евро, для СМИ — от 2896 до 14 481 евро.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.