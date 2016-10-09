Донецк, 9 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) установила прибытие в Донбасс иностранных снайперов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

David William Снайпер

«Наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону «АТО» из США», — сказал Басурин.

При этом заместитель командующего оперативным командованием ДНР добавил, что в районе населенного пункта Майорск — 1,5 км от линии соприкосновения — в районе моста выявлены также украинские огневые позиции 6 минометов калибром 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21−23 сентября 2016 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ парафировали подписание рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе.

Документ предполагает создание зон безопасности на 3-х участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение о разведении сил в Донбассе 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко — 23 сентября.

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