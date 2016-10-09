Москва, 9 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Обсуждение ударов по аэродромам Сирии — это опасные игры. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил министр иностранных РФ Сергей Лавров.

Cecilio Ricardo, U.S. Air Force Американский авиаудар

«Пошли «утечки» о том, что крылатыми ракетами можно просто ударить по аэродромам ВВС САР, и сирийская авиация перестанет летать, — говорит глава МИД РФ. — На это уже реагировал Генеральный штаб. Это очень опасные игры».

Лавров напомнил, что Российская Федерация, находясь в Сирии по приглашению законных властей этой страны и имея там две базы, располагает средствами ПВО для защиты своих объектов.

«Мы (власти РФ) прекрасно видим, что военные США большей частью понимают, что нужно быть благоразумными и руководствоваться не какими-то эмоциями и сиюминутными всплесками агрессивности», — добавил глава МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября текущего года власти США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с Российской Федерацией по установлению перемирия в Сирии.

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