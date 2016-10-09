Вильнюс, 9 октября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Порядка 160 нарушений за сегодня, 9 октября, зафиксировала общественная организация «Белые перчатки», активисты которой следят за ходом голосования по всей Литве, сообщили ИА REGNUM в организации. Большинство случаев — это незаконная агитация или ошибки членов окружных комиссий. Однако подозревается и подкуп избирателей. Таких случаев по данным на 15:00 местного времени (совпадает с Мск) зафиксировано около 10.

Congress of local and regional authorities Выборы

Досудебные расследования пока не возбуждены, активисты организации передают информацию полиции, которая её анализирует.

Больше всего подозрения вызвал микроавтобус в разных местах, который останавливался неподалёку от участков, в него заходили люди, после чего шли прямиком голосовать. К микроавтобусу, утверждают «Белые перчатки», подходили самые разные люди и непрерывно, что и вызвало подозрения.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.