Тбилиси, 9 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» считает, что парламентские выборы 8 октября 2016 года прошли в гораздо худшей обстановке, чем предыдущие выборы 2013 и 2014 годов. Об этом заявила председатель организации Анна Нацвлишвили. Она с сожалением констатировала, что эти выборы нельзя назвать показательными.

Scott Maxwell Выборы

По информации Нацвлишвили, за ходом голосования в 61 избирательном округе в Тбилиси и девяти регионах следили 500 наблюдателей от АМЮГ, которые зафиксировали ряд серьезных нарушений, большей частью при подсчете голосов.

По оценке наблюдателей, в целом процесс голосования проходил в мирной обстановке, хотя на ряде избирательных участков и были отмечены «достойные внимания» нарушения. Но процесс подсчета голосов и подведения итогов голосования на целом ряде участков проходил на фоне грубых нарушений, насильственных действий, вторжений на избирательные участки, что нанесло значительный урон общей картине дня голосования.

Среди нарушений в процедуре голосования, которые зафиксировали наблюдатели этой организации, факт расправы с двумя представителями ЕНД на участке в Сабурталинском избирательном округе Тбилиси, нанесение словесных оскорблений представителю АМЮГ, вероятный факт подкупа избирателя, сбор данных об избирателях без их согласия и ряд других.

Среди нарушений при подсчете голосов наблюдатели особенно выделили инциденты в Марнеули, на избирательном участке в Кызыладжло, где группа лиц устроила погром в здании школы, в которой размещен этот участок. На избирательном участке в Зугдиди под угрозой оказалась безопасность граждан, в том числе наблюдателя от АМЮГ, которому пришлось через окно покинуть здание участка. На этом же участке у наблюдателей EPDE отобрали мобильные телефоны, которыми те пытались заснять инцидент. Физическое противостояние наблюдатели АМЮГ зафиксировали и на 90-м избирательном участке в Кутаиси.

Оценивая деятельность полиции в день выборов, наблюдатели отметили, что сотрудники правоохранительных органов были мобилизованы в достаточном количестве в основном на прилегающей к избирательным участкам территории в Тбилиси и крупных городах. Инциденты в селе Джихашкари Зугдидского района и Кызыладжло Марнеульского района показали, что там, где существовала реальная угроза безопасности, численность полиции оказалась недостаточной.

Избирательная администрация, по мнению АМЮГ, в основном адекватно реагировала на все замечания наблюдателей и исправляла выявленные ими процедурные нарушения.