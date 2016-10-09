Москва, 9 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Россия и Турция возобновили переговорный процесс по предоставлению Анкаре скидок на российский газ. Об этом сегодня, 9 октября, заявил журналистам министр топлива и энергетики России Александр Новак, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Новак заявил, что не исключает возможного досудебного решения вопроса по цене на газ между «Газпром экспорт» и турецкой компанией BOTAS. Министр напомнил, что вопрос скидок рассматривался в начале 2015 года. На данный момент переговоры о цене на российский газ возобновлены.

Турецкая компания BOTAS вынесла вопрос о ценообразовании на российский газ на рассмотрение Международного арбитражного суда. Первое заседание по этому делу состоится только в 2017 году.

Министр выразил надежду, что до суда дело не дойдет, и стороны заключат соглашение по цене на российский газ. Также Новак напомнил, что 10−13 октября в Турции пройдет Всемирный энергетический конгресс, на котором Россия надеется подписать с Турцией межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток».