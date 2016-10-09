Симферополь, 9 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВМС США Р-8А Poseidon приблизился к границам Крымского полуострова. Об этом сегодня, 9 октября, пишут «Известия».

Greg L. Davis Американский самолёт-шпион

Сообщается, что самолет-разведчик ВМС США Р-8А Poseidon бортовой номер самолета 168 852 вылетел с итальянской авиабазы «Сиггонелла» и подлетел к южной оконечности российского полуострова Крым.

Американское командование не заявляло цели данного полета и не ставило в известность российских военных.

Напомним, полеты американских самолетов разведчиков у южных границ России в последнее время участились. Когда в Южном военном округе проходили военные учения «Кавказ-2016», самолеты-разведчики США совершали полеты вдоль южных российских границ каждый день.