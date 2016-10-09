Калуга, 9 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. 43-летняя жительницы города Жукова обвиняется в экстремизме, сообщил 9 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Тигран Авакумьянц.

экстремизм.рф Жительницы города Жукова выкладывала в интернете информации экстремистского характера

По его словам, с октября 2015 года по май 2016 года на своей странице в одной из социальных сетей женщина выкладывала тексты, фотографии и видео, содержащие негативную оценку людей другой национальности. Одновременно были высказывания, призывающие к враждебным и унизительным действиям.

Следователи получили доказательства, подтверждающие причастность женщины к совершённым преступлениям. Одновременно следствием также назначена психолого-лингвистическая и психиатрическая судебная экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, подозреваемой в экстремизме грозит наказание до 5 лет лишения свободы.