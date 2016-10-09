Вильнюс, 9 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Литве к 14:00 по местному времени (совпадает с Мск) проголосовало 21,56% избирателей, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Литвы. Это значительно меньше, чем четыре года назад, когда к этому времени к урнам для голосования пришло 25,85% избирателей.

Douglas Cootey Низкая явка

Общая явка с активностью во время четырех дней предварительного голосования составила 28,24%.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.