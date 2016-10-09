Вашингтон, 9 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, состоятся вторые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с Дональдом Трампом

В преддверии ожидаемого поединка была опубликована скандальная запись, на которой Трамп неуважительно отзывается о замужней женщине. После этого от республиканского кандидата в президенты отвернулось большое количество однопартийцев. Сможет ли Трамп выкрутиться из этой ситуации, покажут сегодняшние дебаты. Трампу придётся нелегко, он должен будет показать всё своё красноречие, дабы восстановить своё пошатнувшееся положение.

Дебаты пройдут в Сент-Луисе в 9 вечера по местному времени, в университете Вашингтона. Это вторые по счёту из трёх запланированных дебатов между кандидатами, перед финальным голосованием 8 ноября 2016 г. После скандала с записью, Национальный комитет республиканской партии призвал Трампа добровольно сложить с себя полномочия кандидата, чтобы позволить новому кандидату попытать счастье в президентской гонке. Иных юридических возможностей отстранить Трампа у республиканской партии нет. Сам же кандидат категорически отвергает свой уход. В то же время, не всё так гладко и у Хиллари Клинтон.

В пятницу, 7 октября, портал Wikileaks опубликовал закрытую переписку её советников, в которой содержится конфиденциальная информация, расходящаяся с официальной позицией кандидата в президенты.

Напоминаем, что 8 ноября 2016 г. состоятся выборы президента США, предвыборная гонка вступает в завершающую фазу, в которой существенную роль играет война компроматов. Многое будет зависеть от двух предстоящих дебатов, первые из которых состоится уже сегодня.