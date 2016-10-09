Вильнюс, 9 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Первый номер в партийном списке непарламентской в настоящий момент партии Союз крестьян и зелёных Саулюс Сквернялис сегодня, 9 октября, голосуя на выборах в Сейм, не стал говорить, с кем склонен идти в коалицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, партия готова работать со всеми, а её идеология «ближе к центру».

Fchosson «Чёрная лошадка»

«Сейчас выборы в Сейм, поэтому давайте говорить о том, что на сегодня самое важное — а это стать членом парламента и достойно представлять свой округ. Мы говорим со всеми, думаю, что после первого тура можно будет говорить уже конкретно. Я думаю, что мы центристская политическая сила, ближе к центру», — сказал Сквернялис.

Сквернялис по социологическим опросам в настоящий момент по симпатиям обгоняет даже президента Литвы Далю Грибаускайте. Союз крестьян и зелёных конкурирует с социал-демократами за право победы на парламентских выборах по партийным спискам. При любом результате, даже если эта партия не станет первой, без неё невозможно будет создание правящей коалиции, однако до сих пор неясно, к какому флангу она присоединится — к левому, или правому.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и две коалиции. Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурируют свыше 1400 кандидатов.