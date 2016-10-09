Вильнюс, 9 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Литвы, председатель партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Вальдемар Томашевский сегодня, 9 октября, после голосования на парламентских выборах заявил, что не просто уверен в преодолении своей партией 5-процентного барьера, но и собирается улучшить результат 2012 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победа

«Очевидно, что перешагнём (барьер в 5% — прим. ИА REGNUM ) — от избирателей очень большая поддержка нашей организации, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей. Сегодня за нас голосуют не только национальные меньшинства, но и всё больше литовцев. Я думаю, что голосов будет больше, нежели на прошлых выборах», — сказал Томашевский.

Отвечая на вопрос о возможности вхождения в будущую правящую коалицию, политик сказал, что намерен говорить со всеми партиями, кроме консерваторов — «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы. «Работать в коалиции — это не самоцель, это инструмент для реализации своей программы», — отметил он.

Томашевский также раскритиковал работу ЦИК Литвы, указав, что в некоторых участковых комиссиях работает по три человека, из-за чего малому количеству людей приходится трудиться по 20 часов без отдыха, что отражается и на качестве проведения выборного процесса.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и два коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурируют свыше 1400 кандидатов.