ЦИК Литвы: Мы не исключаем дальнейших сбоев
Вильнюс, 9 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Работа электронной системы ЦИК восстановлена, она не работала примерно 30 минут, подтвердили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, факт сбоя в ЦИК Литвы. Дальнейшие сбои не исключаются, однако в ЦИК призывают «не драматизировать поломки», поскольку система, уверяют в избиркоме, может работать и в «не прямом» режиме, а все накопленные данные на участках поступают в систему после починки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский новостной портал 15min.lt со ссылкой на собственные источники сообщил, что вышла из строя внутренняя электронная система Центроизбиркома. На выборах президента Литвы в 2004 году ночью электронная система ЦИК Литвы также ломалась. Перед поломкой на выборах уверенно лидировала Казимира Прунскене. Систему починили только к утру, тогда и выяснилось, что с результатом 51.89% победил Валдас Адамкус.
Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.