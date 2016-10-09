Вильнюс, 9 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Работа электронной системы ЦИК восстановлена, она не работала примерно 30 минут, подтвердили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, факт сбоя в ЦИК Литвы. Дальнейшие сбои не исключаются, однако в ЦИК призывают «не драматизировать поломки», поскольку система, уверяют в избиркоме, может работать и в «не прямом» режиме, а все накопленные данные на участках поступают в систему после починки.

Justin Технический сбой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовский новостной портал 15min.lt со ссылкой на собственные источники сообщил, что вышла из строя внутренняя электронная система Центроизбиркома. На выборах президента Литвы в 2004 году ночью электронная система ЦИК Литвы также ломалась. Перед поломкой на выборах уверенно лидировала Казимира Прунскене. Систему починили только к утру, тогда и выяснилось, что с результатом 51.89% победил Валдас Адамкус.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.