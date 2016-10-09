Вильнюс, 9 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Литвы и председатель Рабочей партии Валентинас Мазуронис сегодня, 9 октября, голосуя на парламентских выборах, был немногословен, но выразил уверенность, что его партия пройдёт в парламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Flazingo Photos Коалиция

«Всё в руках избирателей, но я не сомневаюсь», — отвечая на вопрос, какие у него ожидания, учитывая, что по последним социологическим опросам Рабочая партия, победившая по спискам четыре года назад, сегодня на грани попадания в парламент, сказал Мазуронис.

Он также отметил, что первые переговоры о возможной будущей коалиции начнутся уже в ночь на 10 октября, когда будут оглашать первые результаты выборов. «Вся ночь впереди, для этого она и будет потрачена», — отметил Мазуронис.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и две коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурирует свыше 1400 кандидатов.