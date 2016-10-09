Тбилиси, 9 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Итоги параллельного подсчета голосов, который в ходе парламентских выборов в Грузии 8 октября проводила НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии», на данном этапе в целом совпадают с предварительными данными ЦИК Грузии.

Dan Taylr Подсчёт голосов

По информации НПО, ее миссия на выборах была укомплектована 1 тыс. аккредитованных и прошедших тренинги наблюдателей, распределенных по участковым, окружным избирательным комиссиям и ЦИК.

«Организация наблюдала за выборами по методологии параллельного подсчета голосов, что дает нам возможность оценить весь процесс дня выборов и перепроверить точность официальных данных», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM представители организации.

По оценке НПО, в процессе подсчета голосов на нескольких избирательных участках были зафиксированы значительные нарушения, в том числе факты насилия, что поставило вопрос аннулирования итогов выборов на этих участках. «Несмотря на это, по данным параллельного подсчета голосов можно заявить, что в процессе подсчета голосов были отдельные изолированные случаи нарушений, и на результаты выборов по пропорциональной системе существенного влияния они оказать не смогут», — говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, активность избирателей на выборах 2016 года по всей стране составила 52,9%, что значительно ниже показателя 1 октября 2012 года, когда активность избирателей достигала 60,9%.

НПО уверенно заявляет, что в парламент Грузии, по данным параллельного подсчета, проходят две партии. Число голосов, набранных «Грузинской мечтой» по разным округам колеблется от 48,2% до 50%, а число голосов ЕНД — в пределах 25,9−27,7%.

Третье место занимает «Альянс патриотов», который набрал от 4,6% до 5,2%, но эти данные, по мнению наблюдателей, не могут свидетельствовать о том, что данный избирательный блок обязательно получит мандаты в парламенте.

По данным ЦИК Грузии (с 67,31% избирательных участков), ГМ набирает 49,76% голосов, ЕНД — 26,69%, «Альянс патриотов» — 4,92%.