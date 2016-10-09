Вильнюс, 9 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Несмотря на активную явку во время четырёх дней предварительного голосования, в основной день парламентских выборов, которые проходят в Литве сегодня, 9 октября, жители пока остаются пассивнее, чем четыре года назад, в 2012 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gentry George Пустынные избирательные участки

По данным ЦИК Литвы, к 11:00 местного времени (совпадает с Мск) к урнам для голосования пришло 9,04% избирателей. Это несколько ниже, чем в 2012 году. Итоговая явка нынешних выборов, вместе с активностью предварительного голосования, составляет 15,73%.

Отметим, что на большей территории Литвы в настоящий момент идёт дождь.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и две коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурируют свыше 1400 кандидатов.