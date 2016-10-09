Тбилиси, 9 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В селе Джишкари Зугдидского района (регион Самегрело) неизвестные лица напали на трех наблюдателей международной организации «Европейская платформа для демократических выборов» (EPDE). Информацию об инциденте распространила организация EPDE на своей странице в сети Facebook.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Инцидент произошел на 79-м избирательном участке, где неустановленные лица напали на трех наблюдателей EPDE.

«Во время процедуры подсчета голосов группа лиц без разрешения ворвалась на избирательный участок, устроила погром в здании и попыталась агрессивным путем нарушить процесс подведения итогов выборов. Они вырвали у двух наблюдателей мобильные телефоны, которыми те пытались заснять это нарушение. Одному из наблюдателей нанесли физические оскорбления. Наблюдатели подали жалобу в центральное отделение Зугдидской полиции», — говорится в заявлении EPDE, которая полную оценку процессу выборов и этому факту обещает дать в течение дня 9 октября.

Наблюдательную миссию EPDE основало вместе с членами Норвежского Хельсинкского комитета. За процессом выборов в Грузии наблюдали в общей сложности 36 представителей этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

Что касается инцидента в Джишкари, ЕНД и «Рустави-2» с самого начала предложили свою версию случившегося. Они утверждают, что беспорядки устроили сторонники правящей партии, так как «поняли, что их партия на этом участке выборы проигрывает».

«Около 100 человек ворвались и сорвали процесс подсчета голосов, когда поняли, что проигрывают. Как видно, они мобилизовались еще в самом начале. Полиция стоит везде, но почему-то близко никто не подошел. Конечно, вся ответственность возлагается на правительство», — заявил в эфире «Рустави-2» один из лидеров ЕНД Тенгиз Гунава.