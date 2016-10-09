Тбилиси, 9 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. По данным ЦИК Грузии, подсчитанным на 59,78% избирательных участках, на парламентских выборах Грузии лидирует «Грузинская мечта». Она набрала 50,16% голосов. Второе место занимает Единое национальное движение — 26,65%. Судя по предварительным данным ЦИК, соратники Михаила Саакашвили набрали больше голосов, чем предсказывали результаты экзит-поллов, обнародованных 8 октября вечером четырьмя грузинскими телекомпаниями, но ниже того показателя, который предсказывали ЕНД экзит-поллы, проведенные по заказу телекомпании «Рустави-2».

jp26jp Выборная гонка

Что касается выборов по мажоритарной системе, в подавляющем большинстве округов кандидаты от «Грузинской мечты» набрали более 50% голосов. Тем не менее, в некоторых избирательных округах ожидается второй тур, в котором за мандат депутата будут бороться кандидаты от ГМ и ЕНД, а в Зугдидском избирательном округе №66 на первое место пока вышла кандидат от ЕНД Сандра Руловс. Но и в этом округе, по предварительным данным, может состояться второй тур.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

По данным опросов GfK (которые опубликовала «Рустави-2»), в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion (опубликованного четырьмя грузинскими телекомпаниями), в нем ГМ получила 53,2%, ЕНД — 19,5%, Альянс патриотов — 5%.