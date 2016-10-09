Москва, 9 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сделать Россию крупнейшим производителем сельскохозяйственных товаров в мире. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Путин поздравил всех граждан России, занятых в сельском хозяйстве, с Днем работника сельского хозяйства. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Глава государства считает, что в России есть необходимый потенциал для того, чтобы стать крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственных товаров.

«Уверен, наши производители могут не только в полном объёме обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания: у нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире. Это масштабная, но, подчеркну, абсолютно реалистичная задача, главное — последовательно двигаться к заданной цели», — заявил президент.

Путин поздравил всех работников агропромышленного комплекса с праздником и поблагодарил их за труд, вклад в развитие страны и самоотдачу.

Напомним, урожай зерновых в этом году может стать рекордным за всю историю постсоветской России — порядка 115 млн тонн.