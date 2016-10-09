Вильнюс, 9 октября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. К 09:00 по местному времени (совпадает с Мск) сегодня, 9 октября, на парламентских выборах в Литве проголосовало 1,9% избирателей, а вместе с четырьмя днями предварительного голосования активность избирателей в Литве составляет 8,58%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Литвы.

Scott Maxwell Выборы

Четыре года назад на парламентских выборах активность избирателей была выше. Электронная система ЦИК Литвы показывает, что в 2012 году к 10:00 утра активность избирателей составляла 5,35%. Данных на 09:00 не приводится.

В Литве в настоящий момент ненастная погода, и в большей части страны идёт дождь.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и две коалиции. Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурируют свыше 1400 кандидатов.