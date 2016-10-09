Вильнюс, 9 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Председатель партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 9 октября, первым из партийных лидеров проголосовал на парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Marcin Białek Сейм Литвы

В точности повторив слова президента Дали Грибаускайте, которая отдала свой голос в первый день предварительного голосования, Ландсбергис сказал, что голосовал «за перемены». Он понадеялся, что его партия получит в парламенте 40−45 мест и будет среди победителей.

«Сложно сказать, но мы невероятно рады активности, которую видели в больших городах, активность молодежи, что очень радует. Как будет по всей Литве сказать сложно, новости противоречивые, так что подождём», — сказал Ландсбергис по выходу из кабинки для голосования.

Он опроверг, что партии уже ведут между собой переговоры о возможной новой коалиции, утверждая, что пока все дожидаются результатов. В составе парламента позапрошлого созыва консерваторы и либералы уже были правящими, однако прошлые выборы проиграли и остались в оппозиции.