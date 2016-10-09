Вильнюс, 9 октября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Литве за четыре дня предварительного голосования свои голоса отдали 165 тыс. 871 избирателей, что составляет 6,66% от всех граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Литвы.

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Здесь не учтены граждане, проголосовавшие за рубежом. Активнее всего голосовали избиратели из провинции. Так, жители 53-го избирательного округа Нальшёс пока являются наиболее активными. В нём к урнам для голосования пришло 12,49% избирателей. На втором месте с показателем 12,46% жители 70-го округа Варена-Тракай, на третьем месте по активности с результатом 11,21% жители 48 округа Биржай-Купишкес.

Самыми пассивными пока являются жители пригорода Вильнюса Новая Вильня, округа №10. Здесь проголосовало всего 2,54% избирателей.

В 2012 году за четыре дня предварительного голосования проголосовали 5,51% избирателей.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и 2 коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурируют свыше 1400 кандидатов.