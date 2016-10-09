Вашингтон, 9 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) соберется 10 октября на экстренное заседание, повестка которого не разглашается. Об этом сегодня 9 октября, сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Сообщается, что руководство Республиканской партии планирует провести 10 октября внеочередное заседание Национального комитета партии. Обычно заседания RNC проходят крайне редко и собираются только по очень важным вопросам.

Что именно будет обсуждаться на заседании RNC не сообщается. Но СМИ предполагают, что будет обсуждаться последний скандал вокруг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Возможно будет поставлен вопрос об отзыве мандата единого кандидата от республиканцев у Трампа и замены его на другого кандидата.

Напомним, скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Трамп неуважительно высказывался в адрес женщин. Аудиозапись была сделана в 2005 году.