Грозный, 9 октября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В чеченском селе Мескер-Юрт в Шалинском районе республики убит сотрудник Национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Stefano Brivio Траурная свеча

Сообщается, что сотрудник Росгвардии был убит в селе Мескер-Юрт. По нему был открыт огонь из проезжающей мимо машины. Автомобиль скрылся с места преступления.

Полиция ведет поиски автомобиля и преступников.