Пекин, 9 октября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В Китае к смертной казни за взяточничество приговорён бывший лидер коммунистической партии юго-западной провинции Юньнань. Приговор будет приведён в исполнение с отсрочкой на два года, сообщает сегодня, 9 октября, агентство Reuters.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

70-летний Бай Енпей будучи лидером партии в Юньнане и ранее злоупотреблял своим положением, что привело к незаконному накоплению 37 миллионов долларов.

Взятки Бай Енпея имеют огромные пагубные последствия для общества, отмечают в суде.

Ввиду того, что Бан Енпей признался в содеянном и выразил по этому поводу сожаление, ему будет предоставлена двухлетняя отсрочка в исполнении приговора.

Напомним, что крупные коррупционные скандалы для Китая привычны. Так, за решёткой сейчас находится бывший глава службы внутренней безопасности Китая Чжоу Юнкан. Но, пожалуй, самым громким было дело сына одного из «восьми бессмертных» (наиболее влиятельных китайских руководителей 80−90х. гг.) КПК Бо Силая, приговорённого к пожизненному заключению.