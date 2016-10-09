Грозный, 9 октября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В ходе боестолкновения в Гудермесском районе Чечни четверо сотрудников полиции получили ранения. Об этом сегодня, 9 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

BenjaminNelan Ликвидация боевиков

Сообщается, что при досмотре двух легковых автомобилей в Гудермесском районе Чечни произошло боестолкновение. По предварительным данным, силовикам удалось ликвидировать девять боевиков. Четверо сотрудников полиции получили ранения.

Пострадавшие правоохранители госпитализированы. Оба автомобиля, на которых передвигались боевики, уничтожены в ходе боя.

Информация уточняется.