В Гудермесском районе Чечни силовики ликвидировали девять боевиков
Грозный, 9 октября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В ходе боестолкновения в Гудермесском районе Чечни четверо сотрудников полиции получили ранения. Об этом сегодня, 9 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
BenjaminNelan
Ликвидация боевиков
Сообщается, что при досмотре двух легковых автомобилей в Гудермесском районе Чечни произошло боестолкновение. По предварительным данным, силовикам удалось ликвидировать девять боевиков. Четверо сотрудников полиции получили ранения.
Пострадавшие правоохранители госпитализированы. Оба автомобиля, на которых передвигались боевики, уничтожены в ходе боя.
Информация уточняется.