Пекин, 9 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Министерство торговли Китая выразило озабоченность и сожаление по поводу решения Евросоюза установить временные пошлины на импорт двух видов китайской стали, сообщает Reuters.

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Новые пошлины, о которых было объявлено 7 октября, стали очередной линией торговой защиты, установленной против китайского импорта стали, наводнившей рынок.

Около 5000 рабочих мест было сокращено в британской металлургической промышленности за прошедший год, что связано с проигрышем в конкурентной борьбе с дешёвой китайской продукцией.

«Большая двадцатка» признала, что избыток стали на рынке является серьёзной проблемой. Китайцы, производящие 50% стали и являющиеся крупнейшим её потребителем согласились, что проблема носит глобальный характер. Однако протекционистские меры китайская сторона считает неоправданными, так как китайская продукция имеет на европейских рынках всего лишь 5% долю и не представляет угрозу для европейской промышленности.

Напомним, что стремительное развитие Китая уже давно сделало его державой номер два в экономическом отношении, а по некоторым показателям и вовсе вывело его на первое место. Конкурентное преимущество китайской продукции заключается в том, что внутри Китая имеется огромное количество человеческих ресурсов, людей готовых работать за мизерную зарплату, что приводит к тому, что конечная продукция существенно дешевле продукции их европейских партнёров.

Как следствие, Китай имеет преимущество в конкурентной борьбе, что и заставляет европейских политиков вводить протекционистские барьеры, защищая собственного производителя.