Вильнюс, 9 октября, 2016, 07:30 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 9 октября, избирают парламент республики. В 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по всей стране открылись 1996 избирательных участков в 71 избирательном округе. Участки закроются в 20:00.

Resizia Выборы

Проголосовать на выборах имеют право все граждане Литвы, достигшие 18-летнего возраста, кроме тех, кто признан судом недееспособным. По спискам Центральной избирательной комиссии Литвы в республике 2,49 млн избирателей. Около 13 тысяч граждан, проживающих за рубежом, также имеют право голоса.

Парламент Литвы состоит из 141 депутатского мандата. 71 мандат распределяется по партийным спискам, 70 — по одномандатным округам. На партийные места претендуют 12 партий и два блока. Кроме партийных кандидатов, в одномандатных округах также есть 26 самовыдвиженцев. Чтобы пройти в парламент, партии должны преодолеть 5%-й барьер, коалиции партий — 7%.

По пропорциональной системе порог явки составляет 25%, по мажоритарной системе порога явки нет. В одномандатных округах для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов при явке более 40%. Если этого не происходит, то через две недели проводится второй тур, на котором победитель определяется простым большинством голосов. Второй тур голосования может пройти 23 октября.

Победившая на выборах партия формирует правительство Литвы и выдвигает кандидатуру премьер-министра.