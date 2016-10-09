Тбилиси, 9 октября, 2016, 06:26 — ИА Регнум. Встреча представителей оппозиции и председателя Центрального избирательного комитета Грузии Тамар Жвания завершилась. Переговоры проходили за закрытыми дверями, точку зрения оппозиции председателю ЦИК представляли Давид Бакрадзе, Гига Бокерия и Ника Мелия, сообщает в воскресенье, 9 октября, телеканал «Рустави 2».

Ян Матейко. Переговоры Владислава Локетека с Немецким Орденом в Бресте-Куявском. 1879

С окончанием переговоров завершилась протестная акция перед зданием ЦИК Грузии. Ее участники намерены начать консультации для выработки дальнейших протестных шагов.

«Мы попытались еще раз напомнить им, что это их обязанность, и что никто не верит в то, что магические числа 53 возникли случайно», — заявил Бокерия. Политик добавил, что никто не собирается мириться с такими результатами выборов.

В целом комментируя итоги переговоров с Тамар Жвания, Бокерия сообщил, что ничего неожиданного не произошло. «В дальнейшем мы будем консультироваться и информировать вас о планах протестных действий», — пообещал сторонникам оппозиционер.

Согласно последним опубликованным ЦИК Грузии данным, по результатам обработки 59,78% данных, партия «Грузинская мечта» 50,16%, ЕНД — 26,65%. «Альянс патриотов» не смог пока преодолеть барьер в пять процентов: на счету партии 4,86%.