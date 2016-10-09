Саудовская Аравия, 9 октября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В субботу, 8 октября, на востоке Саудовской Аравии в городе Эль-Хубар было совершено нападение на учебную больницу. Злоумышленники убили выстрелом в голову охранника организации. Об этом сообщили в полиции Восточной провинции Зияда ар-Ракыти, передает саудовский телеканал «Аль-Ахбария».

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошел вечером в субботу. В это время сотрудник охраны учебной больницы дежурил в помещении частного приема, отметил источник в правоохранительных органах. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что в мае текущего года в другой саудовской больнице тоже было совершено вооруженное нападение. Тогда девять человек получили ранения в результате стрельбы в больнице в городе Хаиль (север королевства).

Сообщалось, что конфликт произошел между родственниками одной из семей, после чего началась перестрелка. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали всех причастных к инциденту.