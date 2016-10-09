Нью-Йорк, США, 9 октября, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Железнодорожный состав сошел с рельсов в Гарден-Сити недалеко от Нью-Йорка. Авария произошла вечером субботы, 8 октября, несколько человек получили ранения, сообщает CBS New York.

U.S. Geological Survey Рельсы

Пассажирский поезд сошел с рельсов в результате столкновения с другим транспортным средством около 21:10 в районе станции Мериллон. В результате аварии пострадали несколько человек. По данным пожарной службы, раненых с переломами костей и сотрясением мозга доставили в клинику.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с рабочим составом, находившимся в момент аварии на пути следования пассажирского поезда.

В настоящее время движение поездов приостановлено в обоих направлениях.