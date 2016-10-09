Порт-о-Пренс, 9 октября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Официальные власти Гаити опровергли информацию о количестве погибших в результате прохождения урагана «Мэттью». Согласно данным МВД островного государства, погибло 288 человек, а не 877, как сообщают международные СМИ. Об этом в эфире телеканала Telesur заявил глава министерства внутренних дел Гаити Франсуа Аник.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Он заявил, что информация о 877 погибших в результате прохождения урагана «Мэттью» не соответствует действительности. По словам Аника, «они хотят показать», что ситуация более серьезная, чем есть на самом деле, чтобы получить денежные фонды. При этом глава МВД не объяснил, о ком конкретно идет речь.

Напомним, что ураган «Мэттью» за последние десять лет стал самым сильным ураганом в Карибском бассейне. Урагану была присвоена пятая, наивысшая, категория опасности по шкале Сафира-Симпсона. Максимальная скорость ветра достигала 230 километров в час. Сейчас «Мэттью» ослабел до первой категории.

Ранее из-за приближения урагана «Мэттью» в сторону штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, как писало ИА REGNUM, более двух миллионов жителей этих регионов получили рекомендации властей об эвакуации. 6 октября президент США Барак Обама ввел чрезвычайное положение в штате Флорида.