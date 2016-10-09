Вашингтон, 9 октября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, на которого обрушился шквал обвинений в связи с некорректными высказываниями в адрес замужней женщины, прозвучавшими из его уст 11 лет назад, напомнил избирателям об обвинениях в изнасиловании в адрес супруга его соперницы Хиллари Клинтон. Соответствующие обвинения Хуаниты Броудрик Трамп процитировал в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 9 октября.

Питер Рубенс. Тарквиний и Лукреция. 1609 — 1611

«Хиллари называет замечания Трампа «ужасными», в то время как она живет с насильником и защищает насильника. Ее действия являются ужасающими», — цитирует миллиардер сообщение Броудерик.

Женщина, обвинившая Била Клинтона в изнасиловании, заявляет также, что Хиллари Клинтон угрожала ей после того, как она заявила в полицию об инциденте. «Дела громче слов!» — цитирует ее сообщение Трамп.

Ранее кандидат от республиканцев заявил, что не намерен покидать президентскую гонку и подводить тем самым своих избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что юристы Республиканской партии США рассматривают возможность замены Дональда Трампа на другого кандидата. Против миллиардера высказались и ряд политиков и шоуменов. Так, не намерены голосовать за Трампа актер Арнольд Шварценеггер, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и сенатор Джон Маккейн.