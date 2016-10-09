Вашингтон, 9 октября, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Серия авиударов по похоронной процессии в Йемене заставила Соединенные Штаты задуматься о своей поддержке коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии. Как заявил официальный представитель совета национальной безопасности США Нед Прайс, руководство страны готово скорректировать свою поддержку действий коалиции во главе с Эр-Рияд. Об этом пишет Daily Mail.

manhhai Американский бомбардировщик

По словам Прайса, в связи с авиаударами по похоронной процессии в Сане, а также другими инцидентами США решили инициировать немедленный анализ поддержки коалиции под руководством королевства. Так, американское руководство готово скорректировать свою поддержку так, чтобы она лучшим образом соответствовала принципам Вашингтона.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в субботу, 8 октября, по йеменскому залу Ас-Сала Аль-Кубра, где проходила траурная церемония, была совершена серия авиаударов. В процессии принимали участие около тысячи человек, поэтому в результате инцидента, по данным СМИ Йемена, погибли по меньшей мере 213 человек и более пятисот еще ранены. По данным ООН, жертвами инцидента стали 140 человек и 525 пострадали.

Хуситы обвиняют в нападении ВВС Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияд обвинения отвергают. В ООН уже осудили произошедшее и призвали, как можно скорее, начать расследование.

Напомним, что в Йемене на протяжении уже более чем двух лет продолжается гражданский конфликт. С одной стороны — повстанцы-хуситы. С другой — правительственные войска и сторонники Мансура Хади. Саудовская Аравия поддерживает вторых и хочет вернуть на пост главы государства Хади.