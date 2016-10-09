Вашингтон, 9 октября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США, член Республиканской партии Кондолиза Райс раскритиковала кандидата в президенты Дональда Трампа и намерена поддержать другого «достойного кандидата» от республиканцев. Соответствующее сообщение политик опубликовала в субботу, 8 октября, в своем аккаунте социальной сети Facebook.

Dennis Jarvis Высочайший пост

«Довольно! Трамп не должен быть президентом!» — восклицает экс-госсекретарь США. По ее мнению, миллиардеру надлежит выйти из президентской гонки, сняв свою кандидатуру. Сама Райс намерена проголосовать за того, кто будет достоин «баллотироваться на высочайший пост в величайшей демократии на Земле».

Дональд Трамп упал в глазах Райс после того, как было опубликовано видео 2005 года, в котором миллиардер рассказывал о том, как следует соблазнять женщин. Публикация вызвала большой резонанс в СМИ, в том числе в самой Республиканской партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, республиканцы прорабатывают возможность замены Трампа на другого кандидата. Пока юристы не видят способа исключения миллиардера из президентской гонки без его на то согласия. Сам Трамп уже заявил в Twitter, что не намерен прекращать борьбу.

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Ранее о своем отказе голосовать за Трампа заявили экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и сенатор Джон Маккейн.