Москва, 19 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Вопрос об увеличении количества участников чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) будет поднят после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 19 сентября рассказал президент РПЛ и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

«Пока без изменений вопрос об увеличении количества команд (РПЛ — прим. ИА REGNUM), это будет обсуждаться не в этом сезоне и не в следующем, скорее всего, после Катара», — приводит ТАСС слова президента РПЛ.

Также Прядкин рассказал, что он в рабочем порядке доложил по вновь поднятому вопросу об увеличении количества команд РПЛ и в конце текущего месяца будут предложены варианты, по которым можно будет увеличить количество матчей или изменить структуру соревнований.

«Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает работу», — отметил Сергей Прядкин.

Отметим, ранее общим собранием клубов РПЛ было поддержано увеличение количества клубов лиги с 16 до 18 с сезона 2020/21.