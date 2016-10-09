Украина, 24 марта, 2008, 23:14 — ИА Регнум. На Украине " Партия регионов " во главе с Виктором Януковичем сегодня резко покритиковала первые 100 дней деятельности правительства Юлии Тимошенко . Об этом говорится в общественном докладе оппозиционного правительства "100 дней правительству Юлии Тимошенко: счет побед над народом Украины".

По словам авторов доклада, за 100 дней правительство Тимошенко и парламентская коалиция "не смогли предложить системных экономических и структурных реформ". "Вместо этого, правительство само превратилось в генератора политических рисков и финансово-экономического хаоса, а Верховная Рада стала заложником интриг и противостояния правительства с президентом", - цитирует документ "Украинская правда".

"Активно применяется практика "выборов по заказу" на уровне местного самоуправления" - в качестве примера приводится ситуация вокруг киевского и харьковского мэров.

Правительство демонстрирует беспомощность в вопросе укрощения инфляции, отсутствие прозрачного и понятного для общества плана мер по обеспечению макроэкономической стабильности и прогнозируемости", - отмечается в документе.

В целом Янукович отмечает, что самым "заметным внешнеполитическим итогом ста дней работы правительства Тимошенко стало разрушение межгосударственных связей с Россией и другими странами СНГ". В докладе правительство критикуется за сокращение темпов роста ВВП, ухудшение инвестиционного климата, рост инфляции, неудовлетворительное выполнение бюджета-2008, создание кризиса в вопросе газообеспечения страны, передает УНИАН.