Киев, 9 октября, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Декоммунизация и дерусификация Украины набирает обороты. К декабрю 2016 года планируется ликвидировать традиционное дублирование на русском языке названий железнодорожных станций, аудиообъявлений и информации на электронных табло, а также в железнодорожных билетах. Теперь все информация будет даваться исключительно на украинском и английском языках, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Соответствующую информацию чиновник опубликовал в субботу, 8 октября, на своей страницы в сети Facebook.

Клод Моне. Вокзал. 1876

Кроме того, украинские поезда ждут ряд нововведений, среди которых: бесперебойный Wi-Fi, современные вакуумные туалеты, отказ от «подушек на перьях и одеял в пыли», смена занавесок на рольставни.

«Остро стоит вопрос единого корпоративного стиля Украинской железной дороги», — отметил Омелян.

Чиновник также попросил украинцев запомнить, что все изменения обязательно будут воплощены в жизнь, но постепенно. Параллельно будут вестись работы по декоммунизации названий станций, заверил сограждан Омелян.