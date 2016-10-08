Лондон, 8 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу на своем поле переиграла команду Мальты в матче второго тура отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча группы F, прошедшая 8 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

Howard Young Футбольный мяч

В составе хозяев поля отличились Даниэль Старридж и Деле Алли.

После двух матчей отборочного турнира ЧМ-2018 сборная «Англии» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Команда Мальты, набравшая 0 баллов, находится на 6-й позиции.

ЧМ-2018. Европа. Группа F. 2-й тур

Англия — Мальта — 2:0.