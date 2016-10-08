Берлин, 8 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Российскую Федерацию (РФ) и США продолжить переговоры по мирному урегулированию в Сирии.

U.S. Department of State Переговоры по Сирии

«Все мы не должны оставлять попытки найти для людей в Сирии выход из этого ада, — цитирует Штайнмайера РИА Новости. — Первый шаг для этого был бы сделан тогда, когда в Алеппо наконец-то удалось бы доставить гуманитарную помощь и медикаменты».

При этом глава МИД Германии добавил, что власти России должны воспользоваться своим влиянием на руководство Сирии с тем, чтобы прекратить боевые столкновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 г. власти США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с РФ по установлению перемирия в Сирии.

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