Тбилиси, 8 октября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что его партия, судя по первичным результатам экзитполов, одержала победу на парламентских выборах 2016 года с очень серьезным преимуществом, и расценивает ее как победу государства и каждого его гражданина.

gov.ge Георгий Квирикашвили

«Поздравляю вас всех с победой. Это победа нашего государства, нашей родины, каждого из нас, завоеванная в очень большой борьбе. Сегодня Грузия дала ответ на очень важный вопрос: важно ли для нас человеческое достоинство. И это действительно так. По всем данным, Грузинская мечта лидирует со значительным преимуществом. Это величайшая победа», — заявил Квирикашвили на митинге у центрального офиса партии 8 октября вечером.

По его словам, грузинский народ еще раз доказал, что гордится своей страной, и сделал выбор в пользу светлого будущего Грузии. Премьер подчеркнул, что нынешняя победа стала продолжением и отголоском той первой победы, которую коалиция «Грузинская мечта» одержала на выборах 1 октября 2012 года. Он особенно выделил решающую роль, которую в истории Грузии сыграл учредитель коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В заключение Георгий Квирикашвили призвал всех дождаться официальных данных, которые опубликует ЦИК Грузии.

8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

По данным опросов GfK (которые опубликовала «Рустави-2»), в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion (опубликованного четырьмя грузинскими телекомпаниями), в нем ГМ получила 53,8%, ЕНД — 19,5%, Альянс патриотов — 5%.