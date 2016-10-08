Минск, 8 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего мужчину, который подозревается в нападении на посетителей торгового центра «Европа». Об этом, как передает Sputnik, сообщил глава ГУВД Минска Александр Барсуков.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

«Нападавший был задержан, он 1998 года рождения, — говорит он. — Топор и бензопилу пронес в чехле для гитары».

При этом Барсуков добавил, что всего в результате нападения погибла одна девушка, вторая пострадавшая была экстренно госпитализирована в местную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в торговом центре «Европа» в Минске неизвестный с бензопилой и топором напал на граждан, принимавших пищу в местной пиццерии. Жертвами атаки стали 2 женщины: одна от полученных ранений скончалась, а вторая госпитализирована.

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