Москва, 8 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 г, после чего Минфин РФ начнет брать средства из Фонда национального благосостояния. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил замминистра финансов России Алексей Лавров.

Images Money Исчерпание резервов

«В этом году из резервного фонда будет потрачено 2,1 трлн рублей, в следующем году — 1,1 трлн рублей, — уточнил он. — В следующем году резервный фонд будет полностью использован, и мы перейдем к использованию средств фонда национального благосостояния».

При этом Лавров добавил, что средств суверенных фондов хватит на 3-летний период, «если относиться к этому очень консервативно и ограничивать дефицит бюджета».

9 сентября 2016 г. заместитель министра финансов России Алексей Лазарев заявил, что резервный фонд РФ может быть исчерпан уже в 2017 году.

«Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован», — заявил тогда Лазарев.

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