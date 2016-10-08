Тбилиси, 8 октября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Лидер «Альянса патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави результатам экзит-поллов не доверяет и предупреждает нынешнее правительство, чтобы оно не смело узаконивать те результаты, которые выдали телекомпании по итогам опроса избирателей, так как в этом случае нынешнее правительство «последует за экзит-поллами».

Pogrebnoj-Alexandroff Предупреждение

«Я не имею претензий к «Рустави-2», мы знаем, что представляет из себя «Рустави-2», я имею претензии к правительству, которое делает то же самое», — заявил Тархан-Моурави в эфире «Рустави-2».

Хотя по итогам опубликованных этой телекомпанией экзит-поллов «Альянс патриотов» явно получил места в будущем парламенте и набрал 5,76% голосов, лидер блока утверждает, что у них гораздо больше сторонников.

«Как могло ЕНД набрать в экзит-поллах более 32%, а мы 5,76%, в то время как мы на акции в Батуми собрали гораздо больше наших сторонников, чем Национальное движение в Тбилиси, которое за 50 лари привезло в столицу людей почти со всей Грузии… Экзит-поллы это ложь. Если ЦИК посмеет опубликовать эти результаты, за ними последует правительство», — недоуменно заявил Тархан-Моурави.

На вопрос, как он собирается ответить правительству в случае, если его партия не наберет желанного числа голосов, лидер блока сообщил, что будут акции, будут палатки и будут все формы протеста, и пообещал, что это правительство обязательно «отправится восвояси».

8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

По данным опросов GfK (которые опубликовала «Рустави-2»), в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion (опубликованного четырьмя грузинскими телекомпаниями), в нем ГМ получила 53,8%, ЕНД — 19,5%, «Альянс патриотов» — 5%.