Тбилиси, 8 октября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Лидеры «Единого национального движения» считают результаты опубликованных телекомпанией «Рустави-2» экзит-поллов очень важными и многозначительными и утверждают, что окончательно выборы 2016 года выиграет их партия.

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Заявление они сделали сразу же после обнародования итогов экзит-поллов, при этом не обратили никакого внимания на те экзит-поллы, которые обнародовали четыре других основных телеканала и которые провела компания TNS Opinion.

Как подчеркнул номер первый избирательного списка ЕНД Давид Бакрадзе, им пришлось пройти через тяжелейшую избирательную кампанию, которая целиком была построена на насилии.

В подтверждение такого насилия Бакрадзе привел и сегодняшний инцидент в Марнеульском районе, где активисты от ЕНД и партии Бурчуладзе пытались украсть избирательную урну и где понадобилось мобилизовать дополнительные силы полиции. В привычной им манере лидеры ЕНД свалили всю вину за этот инцидент на правительство и активистов правящей партии. А Паата Бурчуладзе и его соратники активно поддержали версию ЕНД.

Бакрадзе, подводя итоги выборов, отметил, что «несмотря на примененное властями насилие и использование административных ресурсов Бидзина Иванишвили пройти в парламент не смог».

«Когда Национальное движение в 2012 году проиграло выборы, мы набрали 40% голосов. Сегодня Грузинская мечта получила 39%. То есть в 2012 году ЕНД получила больше, чем по данным экзит-поллов набрала сегодня «Грузинская мечта». Кроме того, очень много было избирателей, которые отказались отвечать на вопрос, за кого проголосовали на выборах. Поэтому те 7% разницы, которые показали предварительные экзит-поллы, изменятся и завтра, я уверен, ЕНД займет уже первое место», — пояснил Бакрадзе и еще раз с уверенностью подчеркнул, что завтра население узнает о победе на выборах «Единого национального движения».

8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

По данным опросов GfK (которые опубликовала «Рустави-2»), в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion (опубликованного четырьмя грузинскими телекомпаниями), в нем ГМ получила 53,8%, ЕНД — 19,5%, Альянс патриотов — 5%.