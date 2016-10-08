Анкара, 8 октября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) и Турция в ближайшее время могут создать совместный инвестиционный фонд. Об этом заявил глава Министерства экономики Турции Нихат Зейбекчи в интервью РИА Новости.

Pictures of Money Инвестиции

«9 октября мы (власти Турции) планируем подписать с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым ходе его визита в Турцию совместное заявление, в котором будет говориться о создании планируемого турецко-российского совместного инвестиционного фонда», — сказал он.

При этом Зейбекчи добавил, что турецкая сторона также заинтересована в опыте Москвы относительно функционирования Российского Фонда прямых инвестиций.

Напомним, 8−9 октября в Стамбуле пройдет встреча Улюкаева и Зейбекчи.

Читайте также: Минэкономики Турции поддерживает проект «Турецкий поток»

Читайте также: Турция ожидает отмены виз с Россией